Moria Casán ejerció la prostitución en su adolescencia: "Tenía una doble vida"

La ex vedette argentina, Moria Casán (71), revivió una confesión de 2011 cuando contó que ejerció la prostitución siendo menor de edad, sin ninguna necesidad económica.

"Yo he sido prostituta", lanzó a raíz de que su hija, Sofía Gala, dijo que preferiría ser prostituta a moza.

"Recontra gata fui yo (...) no cobré, me ofrecían y yo aceptaba, y me encantaba. Te voy a explicar cómo fue la primera vez (...) yo sufrí un abuso de chica, de un familiar muy cercano. Entonces se ve que si bien eso lo desdramaticé y nunca me pregunté '¿por qué me pasó esto a mí?', algo habrá quedado. Y un día, estudiando geografía en la secundaria, salgo a la calle, me agarra como un ataque y digo: 'Tengo que agarrarme a un tipo, que sea grande y me va a paga (...) por supuesto que después me dio asco. Me fui a bañar, lo hice bañar a él y que me diera plata antes. Lo que hice no importa, porque podés (sic) jugar y no hacer. Pero estuve con un hombre, y me pagó y volví y lo que me pas´es que me encantó porque lo pasé bien", contó a Jorge del Rial, en "Intrusos".

Casán contó que en ese sentido tenía una "doble vida"; pero que no considera que haya sido prostitución propiamente tal, porque "no sé si ejercí la prostitución por ese hecho, ni tampoco fue taaaanto tiempo, ni tampoco es que me puse en una esquina con la carterita a girar".

"Era menor de edad y sin ninguna necesidad económica. Elegir dar mi cuerpo por alguna razón interior. Nunca fui a un psicólogo, ni iré. Mo voy a sabotear mi espíritu ante nadie (...) la pasé bien, nunca diría que la pasé mal. Después obviamente elegí otra cosa, pero el teatro de Revistas era parecido a una prostitución", recordó.