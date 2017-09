Aerosmith canceló su participación en Stgo Rock City

La banda Aerosmith canceló su participación en el festival Stgo Rock City, que se realizará este fin de semana.

Esto, debido a los graves problemas de salud del cantante Steven Tyler.

A través de un comunicado, señalan que "Steven espera recuperarse completamente con el descanso. Con los cuidados apropiados estará pronto de vuelta para seguir rockeando alrededor del mundo".

Por su parte, el líder afirma:

"A toda Sudamérica... Brasil, Chile, Argentina y México... Lo siento mucho y siento que los he decepcionado... no estaré disponible para continuar con los últimos cuatro conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por órden médica, luego del concierto en Sao Paulo. Por favor no se preocupen... No estoy en una situación de riesgo vital, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder realizar mis futuras presentaciones... Prometo que volveré... lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera pude prever para estos shows.... Como dicen 'Los humanos hacemos planes, y Dios se ríe'... Mucho amor para todos, estaré de vuelta pronto", agrega el texto.

La producción informó que devolverá el 50% del valor de la entrada correspondiente al sábado. Para ello los usuarios deberán conservar el ticket –control 2 de la entrada donde aparece el código de barra- para solicitar la devolución a partir del miércoles 4 de octubre en el mismo punto de venta donde lo compraron.