Famoso astrofísico dio su teoría sobre uno de los mayores misterios de la última temporada de Game of Thrones

Neil deGrasse Tyson es un conocido y mediático astrofísico, director del observatorio Hayden y, uno de los responsables de la expulsión de Plutón como uno de los planetas del sistema solar.

Además, dirigió la nueva “Cosmos”, una especie de la actualización de la saga original de Carl Sagan.

DeGrasse Tyson, sin embargo, suele entrar en otras discusiones, como series de TV o películas y, esta vez, dio su opinión respecto de uno de los misterios de la popular serie de HBO, Game of Thrones.

Una de las discusiones entre los fanáticos de la serie, que culminó con el dragon Viserion echando abajo el muro, apuntan a si, una vez en el bando de los White Walkers y, comandado por el Rey de la Noche, el animal mitológico escupió fuego o hielo.

El astrofísico, planteó que en realidad lo expulsado por Viserion podría ser una llama azul, la que térmicamente podría ser al menos tres veces mayor a la de un dragón que lance una llama roja.

Intriguing Thermal Physics in #GameOfThrones: BlueDragon breath would be at least a factor of 3X hotter than RedDragon breath pic.twitter.com/RvpBkqJ1sw — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) September 24, 2017

Por Twitter, además deGrasse Tyson celebró la anatomía de los dragones que aparecen en la serie, destacando el gran tamaño de sus alas, lo que a su juicio, están en concordancia con el peso que deben levantar.

Good Bio-Physics in #GameOfThrones: The Dragon Wingspans are sensibly large, as their body weight would require for flight. pic.twitter.com/gzD5wI38u5 — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) September 24, 2017

También se refirió al hecho de que, cuando no están en vuelo, los dragones utilizan los brazos de sus alas para caminar, de forma similar a lo que sucede en el mundo animal con ciertas especies de aves y tal como lo hacen los murciélagos.