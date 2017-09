Murió Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy

A los 91 años murió Hugh Hefner, icónico fundador de la revista para adultos Playboy , quien revolucionó el mundo de los medios de comunicación y se transformó en una verdadera figura representativa de la "revolución sexual" del siglo XX.

El ex redactor jefe de la publicación, creada en 1953, murió pacíficamente en la famosa Mansión Playboy de Los Angeles, según lo informado por Playboy Enterprises en un comunicado.

Nacido en Chicago en 1926, Hefner fundó la revista después de que los directivos de la Esquire le negaran un aumento de cinco dólares en su sueldo. Con el avanzar de las décadas fue formando un verdadero imperio, que logró expandir a la televisión e internet, y que fue más allá de la muestra de contenido erótico para hombres.

Durante muchos años recibió a "conejitas" en su mansión, reconociendo que llegó a dormir "con más de 1.000 mujeres" a lo largo de su vida. Lo cierto es que que se casó tres veces: con Mildred Williams (1949–1959), Kimberley Conrad (1989–2010) y con Crystal Harris (2012). También mantuvo relación con parejas como Kendra Wilkinson, Holly Madison y Bridget Marquardt, entre otras. Tuvo cuatro hijos.

Alejado de las labores de edición de la revista, Hefner se mostró "de acuerdo" a algunos cambios, como la eliminación de los desnudos en 2015, fortaleciendo la publicación de reportajes, esto ante la crisis generada por la aparición del erotismo y pornografía gratuita a través de internet.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHefpic.twitter.com/tCLa2iNXa4