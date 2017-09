Estrellas y ex Playmates lamentaron la muerte de Hugh Hefner

La muerte del creador de la revista Playboy , Hugh Hefner, conmocionó al mundo del espectáculo y la entretención.

Varias estrellas y sus "conejitas" usaron sus cuentas en redes sociales para expresar su profunda tristeza.

Una de las más afectadas es Pamela Anderson, quien compartió un video donde se la ve destrozada, con la máscara de pestañas corrida.

"Soy gracias a ti. Me enseñaste todo lo importante acerca de la libertad y el respeto. Después de mi familia, tú fuiste la persona más importante de mi familia".

Su ex novia y modelo de Playboy, Kendra Wilkinson, dijo que "Hef cambió mi vida. Me hizo la persona que soy hoy. No podría estás más agradecida por nuestra amistad y el tiempo que pasamos juntos. Lo echaré mucho de menos, pero siempre estará en mi corazón".

Jenny McCarthy, ex modelo de Playboy y celebridad en Twitter, escribió: "Gracias por ser un revolucionario y cambiar la vida de tantas personas, especialmente la mía. Espero haberte hecho sentir orgulloso".

La estrella de televisión, Kim Kardashian, tuiteó: "Descansa en paz legendario Hugh Hefner! ¡Me siento muy honrada de haber sido parte del equipo Playboy! ¡Se te echará mucho de menos! Te amo Hef!".

El actor Rob Lowe comentó: "Tuve varias grandes conversaciones (...) con Hugh Hefner. Qué hombre tan interesante. Una auténtica leyenda. íQué final para una era!".

La actriz y modelo, Carmen Electra, tuiteó: "Gracias por escogerme y llevarme al mundo mágico de Playboy! No puedo parar de llorar y no puedo imaginar cuántas conejitas están llorando también por ti. Eres un clásico y siempre estaré agradecida por tu bondad".

El conductor de televisión, Larry King, afirmó que el fundador de Playboy "fue un GIGANTE en edición, periodismo, libertad de expresión y derechos civiles. Fue realmente auténtico, y era mi amigo. Descansa en paz Hef".

La socialité Paris Hilton también se sumó a las condolencias. "Muy triste escuchar las noticias sobre Hugh Hefner. Era una Leyenda, innovador y único en su especie. Nos divertimos muchos y tenemos recuerdos increíbles juntos. Lo extrañaré mucho".