Sofia Vergara lanzó un servicio de ropa interior benéfico

09:38 El 10% de las ventas de EBY (siglas de “Empowered by You”) se destinarán a apoyar a mujeres empresarias.

La actriz Sofía Vergara lanzó un servicio de suscripción de ropa interior, que tiene como objetivo apoyar a empresas que estén lideradas por mujeres.

La colombiana se unió a Seven Bar Foundation para crear EBY, siglas de "Empowered By You" (empoderada por ti).

En entrevista con el programa Good Morning America, de ABC, Vergara destacó que esta línea de ropa interior por suscripción ayudará a "empresas de microcréditos de todo el mundo", así las mujeres podrán tener su "propio dinero".

Con cada suscripción, el 10% de las ventas netas se destinarán a un proyecto de microcréditos para empoderar a las mujeres para que salgan de situación de la pobreza a través de los negocios. Por medio de esta fundación, EBY ofrecerá microcréditos que pueden ir desde 80 a 2.600 dólares.

El servicio ofrece la posibilidad de recibir una braga al mes, dos cada dos meses o tres cada trimestre, aunque a partir de noviembre esperan ofrecer la posibilidad de ampliar la cantidad de ropa interior que la mujer desee en cada pedido.