"China" Suárez aceptó casarse con Benjamín Vicuña porque "ya estoy grande para boludear"

Eugenia "China" Suárez contó por qué aceptó la propuesta de matrimonio del actor chileno Benjamín Vicuña, con quien espera un hijo.

"En otras relaciones me han ofrecido y yo prefería que no. Eras más rebelde, más chica… Tenía parejas amigas que se divorciaban y que la división de bienes… Mucho lío. Pero con Benja pienso que estoy estable. Tiene una gran personalidad, además de que lo amo y estoy enamorada. Es distinto, estoy más grande, tengo una hija y no tengo mucho tiempo para boludear. No me siento de 15. Benja me contiene, nos reímos, no le encuentro ningún defecto", dijo al programa Infama.

La joven de 25 años comentó que "la idea es casarnos. Ya está la propuesta oficial. Me tengo que recuperar del embarazo… No tengo ningún apuro por casarme".

Y afirmó que le gustaría hacerlo por la iglesia y vestida de blanco. "Es lo que le hubiese encantado a mi papá", sostuvo.

La actriz también contó que el chileno la invitó a cenar y se arrodilló para pedirle matrimonio.

"Fue divino, Benja es muy romántico. Fue con todo, sí. Pero es como raro, como de las películas. Yo decía 'me da vergüenza, levántate ya'. Él es más romántico".