Michelle Adam respondió a mujer que la acusó de no hacerse cargo tras un accidente de tránsito

La meteoróloga Michelle Adam salió al paso de la denuncia presentada por Claudia Morales , quien aseguró que el rostro de Canal 13 no le ha respondido por los daños generados por un accidente de tránsito ocurrido el 1 de septiembre en Bellavista.

Usando su vitrina en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, Adam entregó detalles de aquel día, contando que "yo fui alcanzada por un auto en la parte posterior de mi vehículo, en la rueda trasera. Me asusté (…) Me acerqué al auto, vi que venía conduciendo una señora con sus padres, que eran mayores, ví que estaba bien. Gracias a Dios nadie salió lesionado de esta situación".

La meteoróloga relató que desde el primer momento se empezó con la gestiones para resolver los efectos del choque.

"Conversando con Claudia, nos dimos cuenta de que ambas teníamos seguros involucrados. Lo que pasó fue que, frente a la situación y como su mamá estaba tan nerviosa, le dije: 'no te preocupes, mientras tu auto lo estén arreglando, yo te ofrezco arrendar un auto', situación que no se llevó a cabo porque ella –en el momento que le estaba arreglando el auto- no tenía donde estacionarlo", expresó, agregando que la mujer denunciante le pidió un Uber para movilizarse, a lo que ella accedió.

Tiempo después, la ex conductora de "3x3" fue hospitalizada por una infección , lo que complicó las negociaciones. Pese a esto, según ella, siguió atenta a la resolución del conflicto. "Le pedí a un tercero que se comunicara con Claudia para que viera este asunto. Mi seguro se activó y le entregó alternativas a la persona", expresó.

Adam afirmó que Morales activó su propio seguro, lo que no le cubría todo el daño.

"Es una lastima que se arme una noticia y que la gente emita opiniones de algo que no es; que se juegue con mi credibilidad", señaló la comunicadora.