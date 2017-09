[VIDEO] Denise Rosenthal se lamentó por infracción de tránsito: "Voy a asumir mi culpa"

17:22 La cantante y actriz contó que le sacaron un parte por doblar mal en una esquina. "Chiquillos, no sean cizañeros", señaló a quienes la criticaron.

La cantante y actriz Denise Rosenthal compartió una serie de videos en las redes sociales, donde relataba el mal rato que había pasado por una infracción de tránsito que le significó una multa.

La artista contó que todo ocurrió por doblar mal en una esquina. "Yo partí mi día relativamente bien. Lamentablemente viré en un lugar donde no se podía y me sacaron un parte", contó.

Luego subió otro video donde se refería con ironía al episodio, lo que causó críticas de algunos de sus seguidores, y que la llevó a responder nuevamente conl tono serio inicial, afirmando que "voy a asumir mi culpa. Realmente no vi el letrero, a cualquiera le puede pasar".

"Chiquillos, no sean cizañeros, ya sé que me lo merezco, please", cerró en respuesta a quienes la cuestionaron por quejarse ante su mal día.