"Princesa Alba" recordó anorexia de su adolescencia y respondió a críticas por su aspecto físico

17:54 La cantante que se hizo conocida en internet por un clip filmado, en parte, en el estadio Monumental ,respondió a las personas que le mandan ofensivos mensajes a través de redes sociales. "Fui mi peor enemigo, por eso no me intimidan los comentarios juzgando mi cuerpo" dijo.

La cantante de Trap "Princesa Alba", quien se hizo conocida luego de promocionar una de sus canciones por internet, y grabar el clip del tema en el estadio Monumental de Colo Colo, subió a Instagram una sentida defensa ante las críticas que ha recibido por su aspecto físico.

"Ayer desperté y me mandaron una foto mía compitiendo a los 13, estaba en los huesos, me acordé de todo lo que me pasó y me dio mucha rabia/pena porque esa vez me dijeron que estaba muy gorda para salir en la tele", escribió la joven.

En el texto, señaló que "lloré y decidí no comer más y vomitar lo que comía hasta la competencia. Bajé 6 kilos en un mes a punta de vómitos, a punta que todos me iban a pelar si estaba gorda".

En su escrito, el que comienza con reproducciones de las críticas que ha recibido en las mismas redes.

"Así viví hasta los 18, llena de inseguridad, intentando calzar en estereotipos, pero odiándome, encontrándome fea, gorda. Fui mi peor enemigo, por eso no me intimidan los comentarios juzgando mi cuerpo" escribió la Princesa Alba.

"Muestro mi cuerpo, mis pechugas imperfectas en sus caras, en las caras de los hombres y mujeres que no toleran que tengamos según ellos, la desfachatez de mostrar el escote, porque 'oye tus pechugas son horribles', de andar en peto porque 'oye, que guatona'".