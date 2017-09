"La Colombiana" lideró la sintonía con su final feliz

Con un final feliz y liderando la sintonía terminó la teleserie "La Colombiana" de TVN, la que relató la historia de la médico Ángela Vicario. que arribó al país y que conoció el amor en el barrio Yungay.

La ficción protagonizada por Felipe Braun, María José Illanes y Elizabeth Minotta tuvo esta noche su última emisión y se despidió con una alta sintonía que incluyó un peak de 14 puntos y un rating promedio de 11.2 puntos entre las 19:37 y las 20:23 quedando de esta forma como el líder de su franja horaria.

A esta misma hora Mega marcó 10.0 puntos, CHV 6.6 puntos y Canal 13 8.6 puntos.

La doctora Vicario se decidió a viajar a Colombia para cuidar a Julito al enterarse que Trini quiso secuestrar a sus propias hijas. Sin embargo, cuando estaba en el aeropuerto, a punto de tomar el avión, se encontró con Trinidad quien decidió viajar al sur, a las casas de sus padres, para someterse a un tratamiento mental.

En ese lugar y con Igor, Juan Pablo y Julito como testigos, la ex esposa de Pedro le pidió perdón a la colombiana e incluso la instó a luchar por el amor entre ambos y no dejar a Pedro. Fue entonces que Ángela no encontró razones para dejar el país y volvió al barrio Yungay para declararle a Pedro su amor, confesarle que el hijo que espera es de él y comenzar una familia junto a los hijos de ambos.

El capítulo final estuvo marcado por un matrimonio, pero para sorpresa del público no fue el de la colombiana y el almacenero. Edna y Erik se atrevieron a dar el sí y lo celebraron con una gran fiesta en la plaza del Barrio Yungay donde se mostró la felicidad de Manuel y Celeste, James y Chivi, y obviamente Pedro y Ángela, quienes ahora pueden disfrutar de su amor libremente y sin impedimentos.

El público se volcó a las redes sociales para comentar el final feliz y consiguió que la etiqueta #LaColombianaGranFinal se transformara en uno de los temas más comentado en Twitter.