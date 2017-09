Tony Spina y Fran Undurraga formalizaron su relación

Los ex participantes del reality Doble Tentación, Tony Spina y Francisca Undurraga, formalizaron su relación.

La pareja, que comenzó su romance en el programa de Mega, se separó y concretaron su relación cuando el modelo italiano volvió de sus vacaciones por Europa.

"Somos oficialmente novios hace diez días", dijo Spina a LUN

"Me fui de vacaciones por un mes y medio para visitar a mi familia en Italia y España y estando lejos me di cuenta de que ella es más importante de lo que pensaba. La eché de menos".

La joven confesó que siempre quiso que le pidiera pololeo formalmente, aunque "no le dije que sí altiro para que sufriera un poco", dijo.

A Undurraga "le cargó" que el italiano se fuera por tanto tiempo, "porque no creo en las relaciones a distancia. Sentí que no le importaba y eso me dolió".

Y declaró que "estoy viviendo el día a día. Le pido a Dios ser feliz con el hombre de mi vida, pero todavía no sé si es Tony".