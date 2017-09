Kim Kardashian confirmó que espera su tercer hijo

La "celebrity" estadounidense Kim Kardashian confirmó que ella y su marido, el rapero Kanye West, esperan un tercer hijo.

La noticia salió en un avance de su reality show "Keeping Up with the Kardashians" que puede verse desde anoche en Internet.

A través de una videollamada, Kim le pregunta a su hermana Khloé "¿qué pasa cada vez que digo 'adivina qué'?". A lo que la joven le contesta: "Embarazada, la persona está embarazada", a lo que Kim responde: "¡Vamos a tener un bebé!".

Los medios estadounidenses especulan desde hace meses con que la pareja espera un hijo a través de un vientre de alquiler y que este nacerá en enero.

Kardashian, de 36 años, y West, de 40, ya tienen una hija de cuatro años, North, y un hijo de uno, Saint. La estrella televisiva habló en varias ocasiones sobre las complicaciones que sufrió durante sus embarazos. Por eso, según la prensa, en esta ocasión se habría decidido por la maternidad subrogada.