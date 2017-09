Pampita por el escándalo del motorhome: "No me arrepiento de nada"

12:20 "Trato de no sentirme culposa de nada, ni de juzgarme mucho", dijo la argentina por el episodio en que encontró a Benjamín Vicuña y "China" Suárez in fraganti.

Carolina "Pampita" Ardohain no se arrepiente de sus reacciones tras encontrar a su ex pareja, Benjamín Vicuña, in fraganti con Eugenia "China" Suárez en un motorhome, durante el rodaje de una película.

"No me arrepiento de nada porque las cosas surgen como tienen que surgir. Las emociones te atraviesan. Uno puede tener control de muchas cosas, pero a veces que lo que estás sintiendo es más fuerte que todo. Trato de no sentirme culposa de nada, ni de juzgarme mucho. Hago lo mejor que puedo, inclusive en las de dolor más desgarrador. Lo que pasó ya pasó, hay que seguir viviendo", dijo en un móvil con el programa Intrusos, luego que Daniel Ambrosino le preguntara si diría otra vez la frase de que el tráiler "olía a sexo".

Pero una broma incomodó a la modelo y actriz, luego que el conductor, Jorge Rial, le dijera: "Está todo bien. No juzgas. Pero palta no le pondrás nunca más a la ensalada…", en referencia a lo que comentó la "China" cuando Pampita ingresó al vehículo. "Estaba comiendo una palta", dijo hace casi dos años la actual pareja de Benjamín Vicuña, con quien espera un hijo.

"¡Qué malo el chiste. Malísimo!", contestó Pampita, quien tiene una relación con el ex tenista Pico Mónaco.