Miley Cyrus lanzó "Younger Now", su sexto álbum de estudio

19:33 La artista estadounidense ya había adelantado algunas canciones del material, en un estreno que la tendrá como invitada especial en "The Tonight Show "de Jimmy Fallon.

La artista estadounidense Miley Cyrus lanzó hoy "Younger Now", su sexto álbum de estudio. La placa completa de 11 canciones ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La joven intérprete había presentado recientemente las canciones "Malibu", "Inspired", "Younger Now" y "Week Without You", las que adelantaban un material que para Rolling Stone tiene una "sinceridad intensiva".

El popular programa de televisión "The Tonight Show" de Jimmy Fallon tendrá la semana de "Miley" del 2 al 6 de octubre, con Cyrus actuando cada noche. Esta celebración sin precedentes de una semana en "The Tonight Show" comenzará con una charla sentada con Fallon el lunes 2 de octubre y presentará interpretaciones únicas.

Miley Cyrus es una cantante-compositora, actriz, artista y filántropa. Con cinco álbumes # 1, incluyendo su álbum nominado a los premios GRAMMY 2013, Bangerz, que ganó Platinum en los Estados Unidos, cinco tours mundiales agotados y casi 30 millones de canciones vendidas, Cyrus es una de los artistas más influyentes de la cultura pop.

Recientemente, mostró su visión artística en su álbum independiente "Miley Cyrus and her Dead Petz".

Ella es una de las artistas más buscadas en la historia de Internet con más de 160 millones de suscriptores de plataformas digitales y más de 3 mil millones de vistas de video.