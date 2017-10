Protagonista de "La Colombiana": "Mi principal aprendizaje como actriz fue en Chile"

Tras el fin de la teleserie "La Colombiana" de TVN, la actriz Elizabeth Minotta, quien intepretó el rol principal de la producción, se refirió a su trabajo en el país, en conversación con El Mercurio.

Minotta dijo que "era mi primer protagónico en televisión; profesionalmente fue una gran oportunidad", dijo la actriz antioqueña, quien además sostuvo que "esta experiencia fue muy enriquecedora. Creo que mi principal aprendizaje como actriz fue en Chile".

"Fue muy bonito, porque siempre me había cuestionado la visión que existe de nosotros en cualquier parte del mundo", dijo Minotta sobre la opción que tuvo en Chile de interpretar el rol de una colombiana inmigrante. "Me dolía, porque vengo de Medellín y de vivir los prejuicios que dejó el narcotráfico. Es muy fuerte porque la mayoría somos víctimas y no culpables. Me pareció muy bueno tener la oportunidad de interpretar a una colombiana que muestra que somos honrados, trabajadores, que queremos salir adelante", dijo.

El arribo de Minotta a Chile no fue fácil en términos emocionales, pues cuando llegó al páís su hermana había sido diagnosticada (en forma errónea) con una enfermedad que complicaba su salud.

"Cuando llegué me enfrenté a lo que todo el mundo espera de los colombianos: alegría y felicidad. Pero aunque uno como actor trabaja su inteligencia emocional, la vida cotidiana es muy diferente. Estaba pasando una situación sumamente difícil, porque estaba sola, como inmigrante en otro país", dijo Minotta.

La actriz colombiana dijo que "afortunadamente me sentí súper bien acogida, hice grandes amigos y la experiencia fue muy bonita" y agregó que luego corrigieron el diagnóstico que le habían realizado a su hermana y se descartó la enfermedad.

"Cuando pienso en volver a casa, me imagino regresando a Colombia, pero también me quedó con la misma sensación con Chile. Siento que pertenezco de alguna manera", dijo la artista.