No habrá una tercera película de "Sex and the City"

Warner Bros Pictures canceló sus planes para empezar la producción de la nueva película de "Sex and the City 3", lo que fue lamentado por una de sus protagonistas.

Sarah Jessica Parker, que interpretó a Carrie Bradshaw, se declaró "decepcionada".

"Se acabó. No la haremos (...) Estoy decepcionada. Teníamos este guión hermoso, divertido, desgarrador, alegre. No solo es decepcionante que no hagamos la historia y tener esa experiencia, sino que es más decepcionante para el público que se ha manifestado tanto sobre querer otra película", dijo.

Por su parte Kim Cattrall, que dio vida a Samantha, negó que ella fuera la culpable de la cancelación.

"La única 'DEMANDA' que hice fue que no quería hacer una tercera película... y eso fue en 2016", tuiteó.

Woke 2 a @MailOnline ??storm! The only 'DEMAND' I ever made was that I didn't want to do a 3rd film....& that was back in 2016