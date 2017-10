Confusión sobre el estado de salud de Tom Petty: Policía de Los Ángeles desmintió informes de fallecimiento

La Policía de Los Ángeles aclaró los informes sobre el estado de salud del carismático roquero estadounidense Tom Petty, quien se encuentra grave tras sufrir en la noche del domingo un ataque cardíaco en su casa de Malibú, a 50 kilómetros al oeste de Los Ángeles.

Según el portal TMZ, el famoso músico se encontraba inconsciente y sin respirar cuando fue encontrado, pero posteriormente los servicios de emergencia lograron que recobrara el pulso y lo trasladaron al hospital UCLA de Santa Mónica.

Más tarde, la cadena CBS citó a "fuentes oficiales" para asegurar que el intérprete de 66 años había muerto. La información se expandió a tal nivel que hasta Bob Dylan, compañero del guitarrista de Traveling Wilburys, había afirmado a Rolling Stone que estaba "impactado" con la noticia.

En medio de las informaciones cruzadas, las autoridades policiales usaron su cuenta de Twitter para aclarar el tema: "La Policía de Los Ángeles no tiene información sobre el fallecimiento de Tom Petty. Información inicial fue entregada inadvertidamente a algunas fuentes en medios de comunicación".

En otro mensaje agregaron que no tenían ningún rol en la investigación. "Nos disculpamos por cualquier inconveniente en este reporte", cerraron.

(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources

(2/2) However, the LAPD has no investigative role in this matter. We apologize for any inconvenience in this reporting.