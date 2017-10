Mariah Carey recibió una ola de críticas por su reacción tras el tiroteo en Las Vegas

La cantante estadounidense Mariah Carey recibió fuertes críticas por una entrevista donde reacciona ante el tiroteo ocurrido en Las Vegas, el que hasta ahora ha dejado 59 muertos y cerca de 500 personas heridas.

La artista estaba en el programa de televisión "Good Morning Britain", donde recibió la noticia. "Es terrible que una cosa como esta suceda. Nadie podría esperárselo. Es algo muy malo. Realmente no sé qué decir", afirmó.

El problema para muchos es que la estrella entregó esta declaración con un vestido de gala, tumbada en un sofá y con un árbol de Navidad de fondo. La postura fue interpretada como un "desinterés" ante lo sucedido.

Pese a los cuestionamientos, Carey tuiteó sobre el tema, revelando su preocupación. "Horrorizada al escuchar las noticias sobre el tiroteo en #LasVegas. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Rezo por la seguridad de todo el mundo", escribió.

La cantante, al igual que varios artistas, realiza conciertos en la ciudad afectada de manera frecuente.

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone's safety ????