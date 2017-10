Ricardo Astorga y el desalojo a su familia: "Me dolió que nos trataran de matones"

El documentalista Ricardo Astorga, reconocido por su programa "La Ruta" de TVN, defendió a su familia luego que el viernes pasado el Ministerio de Bienes Nacionales los desalojara de un terreno en el Cajón del Maipo

El realizador, que es pariente del ex chico reality Pangal Andrade, habló con el matinal "La Mañana" sobre el tema y señaló que "a mí me avisaron (del desalojo) y yo estaba en la tina, no fue nada traumático".

En un recorrido, Astorga mostró algunos detalles del lugar en conflicto. "Nunca hemos dicho que esa franja fiscal sea nuestra. Tampoco está en nuestros mapas. Fue expropiado por Ferrocarriles del Estado en 1915. Esa franja no nos preocupa mucho. Era prestada y nos la quitaron, qué pena", expresó.

El documentalista afirmó que "no somos empresarios". "Cuando hablan de 'la familia poderosa'. Es cosa de que miren estos cerros. Es proteger", señaló, agregando que "me dolió que nos trataran de matones" por los problemas con las tierras.