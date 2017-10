Kathy Contreras entregó detalles de los 9 días que permaneció en silencio

09:57 La actriz y ex participante de Calle 7 estuvo en un retiro donde además, meditaba 10 horas al día. "Mi gran miedo era que la mente me traicionara", sostuvo.

La actriz y ex participante de Calle 7, Kathy Contreras, explicó en LUN, el retiro que realizó entre el 16 y el 27 de septiembre, en el que estuvo completamente en silencio y además, meditando 10 horas al día.

"¿Viste la película 'Comer, rezar, amar'? Bueno, ahí fue donde aprendí el concepto de Vipassana y me puse a investigar" dijo Contreras, cuyo retiro se realizó en un centro en la región de Valparaíso.

"Esto fue una gran prueba, porque yo soy muy apegada a mis parejas", dijo la actriz, quien además planteó que "es cuático estar en un ambiente de silencio por nueve días, en occidente no estamos acostumbrados a eso. Yo sólo hablé dos veces para hacerle preguntas a mi profesora. Necesitaba saber si lo que estaba sintiendo estaba encaminado con la técnica".

Contreras dijo además, sobre la experiencia, que "es súper difícil estar 10 horas al día meditando. Al cuarto día, me di cuenta de que soy súper inquieta y por ejemplo, cada 20 minutos acomodaba mi postura. Pero mi gran miedo era que la mente me traicionara y me pusiera a pensar que mi pololo estaba haciendo algo. Pero este era mi proceso, ¿cómo lo iba a dejar botado? Hay muchas personas que se postergan por miedo a que las parejas las abandonen. Este fue el verdadero reality de mi vida".

En esa línea la ex participante de Calle 7 dijo que los motivos para el retiro, al que se inscribió en julio, fueron aspectos de su vida que quería trabajar.

"Noté que nuevamente estaba formando un gran apego (con su actual pareja) No estaba siendo totalmente sano porque ambos empezamos a ver conductas posesivas" dijo la actriz.