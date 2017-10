Kate Winslet reveló su secreto para no obsesionarse por los kilos de más

10:28 La actriz confesó que no se pesa desde hace 12 años

En su adolescencia Kate Winslet llegó a pesar 82 kilos y hasta un profesor de interpretación le dijo que sólo se podía conformar con hacer los papeles de "chica gorda". Pero a la protagonista de Titanic le resbalan las críticas sobre su peso.

En una entrevista con The Sun para promocionar su última película "La montaña entre nosotros" que protagoniza junto a Idris Elba, la artista reveló su secreto para no preocuparse por los kilos de más.

Winslet habló de una escena en la que Elba tenía que sacarla del agua. "Fue muy duro para Idris", dijo. "No sé cuánto peso ahora mismo. De hecho, hace 12 años que no me subo a una báscula, que por cierto, y aquí va un consejo, es bastante liberador. Pero sacarme del agua con todo mi peso sumado a la ropa mojada… Pobre Idris".

"Si pasas tanto tiempo centrada en lo que está mal, por ejemplo, en cuanto pesas, entonces te olvidas de disfrutar el lado divertido de la vida, ¿no crees?", aseguró la actriz de 41 años.

También habló de la anécdota y de su consejo en el programa de Jimmy Fallon.