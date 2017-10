“La Jueza” y su relación con Ignacio Gutiérrez: “Enemistad nunca hubo”

La “Jueza” de Chilevisión, Carmen Gloria Arroyo, se refirió al estaod de su relación con el periodista Ignacio Gutiérrez, luego de los dichos cruzados que ambos protagonizaron a raíz del juicio que el ex comentarista entabló contra la estación.

Arroyo se cuadró argumentativamente con el canal y desestimó que en el caso de Gutiérrez, pudiera aplicarse la Ley Zamudio(antidiscriminación), tal como alegaba el periodista.

En el programa Intrusos de La Red, se informó que Arroyo y Gutiérrez estarían recomponiendo sus relaciones tras el impasse y después de que el periodista ganó el litigio en contra de la estación.

Según consignó LUN, Arroyo desestimó que hubiese existido una disputa entre ambos. “Son rumores”, dijo.

“Enemistad nunca hubo, yo di una opinión técnica sobre lo que pensaba (del juicio) y la sigo manteniendo. No he sabido nada den ‘Nacho’ y no tengo ninguna mala onda con él”, dijo “la jueza”.

Arroyo además dijo que “si nos encontramos, la mejor de las ondas”.