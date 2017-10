Jim Carrey desclasificó que Tommy Lee Jones “lo odió” en rodaje de Batman Forever

El actor Jim Carrey, quien en la película Batman Forever personificó al “Acertijo” (Edward Nigma), desclasificó la pésima relación que tuvo con Tommy Lee Jones, quien en la cinta interpreta al personaje de Harvey Dent (Dos Caras).

Carrey recordó que un día, durante el rodaje de la película, se encontró con Tommy Lee Jones en un restorán y se acercó a saludarlo “por cortesía”, informó el sitio Fotogramas.

El actor dijo que Tommy Lee Jones, al verlo, “se levantó temblando, como metido dentro de una fantasía de ‘trágame tierra’” y que “fue a abrazarme y me dijo algo como ‘te odio’, realmente no me gustas. Pregunté cuál era el problema”.

“Tommy Lee levantó una silla y dijo ‘no puedo sancionar tu bufonería’” dijo Carrey.

El intérprete de E. Nigma, dijo también que cree que la molestia de Tommy Lee Jones se debía a que se encontraba “incómodo” con el tipo de película que estaba rodando.