Camila Gallardo respondió a críticos a su figura: “Las redes sociales le dan a la gente un papel falso”

12:35 La cantante y ex participante de The Voice Chile se refirió a los cuestionamientos que recibió tras una de las últimas imágenes que subió a redes sociales.

La cantante Camila Gallardo se refirió en una entrevista con CNN Chile a la fotografía que subió hace unas semanas Instagram que causó revuelo en internet, tanto por los elogios que recibió, como críticas y comentarios negativos.

Gallardo dijo que “la gente que me conoce sabe que hago mucho deporte, no los vi los comentarios (negativos) y la verdad no me importa con tal que yo me sienta bien y me siento bien con mi cuerpo”.

“Las redes sociales le dan a la gente un papel falso, eso siento, está bien que demos nuestra opinión, pero nunca hay que pasarse de la raya”, dijo Gallardo.

La joven, quien participó del programa The Voice Chile, presentó su single “Un poco más de frío”, el que será parte de álbum que se encuentra pronta a publicar.