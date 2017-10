Coté López denunció suplantación de identidad en Instagram

La modelo María José "Coté" López denunció una suplantación de identidad a través de su cuenta de Instagram, donde una mujer usó sus datos para pedir regalos a tiendas y empresas.

En un texto en la misma red social, el que estaba acompañado de un pantallazo que comprobaba el hecho, la esposa del futbolista Luis "Mago" Jiménez señaló que desde los mismos negocios online le avisaron de la irregularidad.

"Lamento muchísimo esta situación pero tendré que usar este espacio para avisarles a todas las tiendas online que yo nunca le he escrito a nadie pidiendo un regalo", afirmó López.

La modelo agregó que "la mujer que se hizo pasar por mi usaba un mail con mi nombre. No sabía que hacer con la información podría haberla demandado ya que me enviaron todos sus datos pero creo que esto le servirá de lección en su vida y aprenderá de su error... todos cometemos errores y me da pena hacer esto pero también sé que lo que ella hizo no es correcto".

En marzo de este año, López sufrió otro problema vinculado a su red social, ya que denunció un hackeo , el que incluyó fotos antiguas y subidas de tono. El hecho generó las burlas de la esposa de Mauricio Pinilla, Gisella Gallardo , con quien está enemistada desde el famoso episodio del Rey León".