Camila Recabarren y el coqueteo entre su ex y Vale Ortega: "Le hace falta una mina así"

La modelo Camila Recabarren entregó su opinión sobre el coqueteo entre su ex pololo, el argentino Joaquín Méndez, y la ex Reina del Festival de Viña del Mar, Valeria Ortega, el que por ahora no sería más que un juego entre ambos en el programa "Mucho Gusto".

Consultada por el tema, la integrante de "¿Volverías con tu ex?" afirmó en el matinal "Hola Chile" que alguien como Ortega le haría bien al trasandino. "Al Joaquín le hace falta una mina así, simpática, entretenida como yo po", afirmó.

Recabarren afirmó que al principio pensó que Joaquín tenía algo con la cantante María José Quintanilla, su compañera de panel en el programa de Mega, pero recién se dio cuenta que el coqueteo era con Ortega.

La ex Miss Chile afirmó que prefería a Valeria “porque al Joaquín le gustan mayores o alguien madura”, ya que ella tiene 30 años y él 28.

Tras esto, invitó a Valeria a su web show "Nada en serio", en una muestra más que su relación con Joaquín está superada y que ambos siguen siendo buenos amigos.