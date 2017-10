Ex integrante de N'Sync dijo que no lo dejaron donar sangre a las víctimas de Las Vegas por ser gay

Lance Bass, uno de los integrantes del desaparecido grupo juvenil estadounidense N'Sync, denunció que fue discriminado al intentar donar sangre para las más de 500 personas heridas tras el mortal tiroteo que afectó a la ciudad de Las Vegas.

El músico usó su cuenta de Twitter para afirmar que cuando se dirigió a la Cruz Roja Americana no lo dejaron donar sangre por ser homosexual.

"¿Cómo sigue siendo ilegal para los gays donar sangre? Quiero donar y no me permiten", escribió Bass en la red social.

Pese a la arbitrariedad de la acción, la reglamentación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) impide que los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres en los últimos 12 meses donen sangre. Antes de 2015, incluso, se vetaba completamente a los donantes por su orientación sexual.

El músico de 38 años hizo pública su homosexualidad en 2006 y en 2014 se casó con su pareja, Michael Turchin.

How is it STILL illegal for gays to donate blood??!! I want to donate and I'm not allowed. ??