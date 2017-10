Modelos chilenas se desnudaron para celebrar sus curvas

Antonia Larraín, Vanessa Essad y Bernardita Cruz, tres modelos chilenas "curvy", se desnudaron para un proyecto que busca resaltar su físico y visibilizarlo para la industria de la belleza.

Las tres jóvenes se unieron a un documental armado por las periodistas Belén Lagos y Valentina Morales, el que tentativamente se llama "Amamos las curvas". Allí se buscará mostrar los cambios que ha vivido el mundo de la moda por el arribo de otras contexturas para mostrar, las que se acercan mucho más a la realidad.

Bernardita Cruz (24) ha realizado diversas campañas publicitarias, área en la que ella también ha notado un cambio. "Yo llevo nueve años en este negocio y antes, cuando iba a un casting, me rechazaban y me decían que no me veía igual que en las fotos. Que hoy pueda llegar a hacer mi trabajo tranquilamente es súper impactante", afirmó la modelo a LUN

La fotografía del desnundo, realizada por Paula Labra, se realizó primero con una lencería de marca Love Lust, hasta que una de las modelos sugirió hacerlo sin ropa.

Antonia Larraín, en tanto, fue la última en desnudarse y contó que primero dejó fotografiarse con su pololo y publicar la imagen en Instagram. "Fue tan liberador y al final (por los comentarios) me doy cuenta que todas tenemos las mismas inseguridades", expresó.