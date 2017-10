Tom Cruise volvió al rodaje de "Misión Imposible 6" tras accidente

El actor Tom Cruise volvió al rodaje de la película "Misión Imposible 6", luego que a principios de agosto sufriera una lesión de tobillo.

En esa ocasión la estrella de 55 años, conocida por realizar él mismo muchas de sus escenas, sin necesidad de un doble, saltó desde una plataforma a un edificio, pero se quedó corto y golpeó con contundencia el muro.

El diario Daily Mail publicó fotos donde se ve a Cruise en Essex, Inglaterra, realizando acrobacias, conduciendo un camión y en la cabina de un helicóptero.

Pese a las complicaciones, el director Christopher McQuerry había manifestado su confianza en que la cinta se estrenará en julio de 2018, como estaba previsto.

