Antonella Ríos realizó inesperada confesión sexual

La actriz Antonella Ríos se despachó una inesperada confesión sexual en el programa "Síganme los buenos" de Canal Vive.

En conversación con el periodista Julio César Rodríguez, Ríos dio detalles de su vida sexual y dijo que "llevo tres meses sin hacer el amor".

"No debí decirlo, pero ya lo dije. Estoy en un celibato profundo. ¿Está mal?", siguió Ríos.

La actriz, además reveló que no es la primera vez que pasa un lapso sin mantener relaciones sexuales. "Por ganas una nunca se queda. Tiempo es lo que no tengo. Yo he estado hasta un año sin hacer el amor" dijo.