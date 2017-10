Chris Carpentier y el futuro de "MasterChef": "Si no es en Canal 13, tendremos que hacerlo en otro lado"

El chef Christopher Carpentier, uno de los jurados del programa de cocina "MasterChef" de Canal 13, afirmó que está dispuesto a continuar con el ciclo, esto pese a las dificultades que tendría tras el despido de 28 personas del área de realities, la que encabeza Sergio Nakasone.

En declaraciones al programa "Intrusos", el integrante del espacio estelar, que llevaba tres temporadas -además de la edición de "MasterChef Junior"-, comentó que quiere seguir con el reality.

"Por lo tanto (si no se puede en Canal 13), tendremos que hacer el reality a otro lado. Estuve cinco años persiguiendo a Nakasone para que hiciéramos 'MasterChef' como un proyecto de reality. No tengo ningún problema de perseguir cinco a alguien, a algún canal, para hacerlo. Para mí 'MasterChef' no se ha acabado", expresó.

Carpentier agregó que "si el programa no se hace este año o no se hace el próximo es un break. Pero vamos a volver a hacerlo, o hacer algo similar, ojalá en Canal 13 o si no en otro canal, o será en otra plataforma".

El chef lamentó las desvinculaciones en la estación, afirmando que aquel personal era el que sostenía la realización del programa. "El canal es una empresa, ojalá puedan volver a ser contratados", señaló.