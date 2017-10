Fernanda Hansen tras resistirse al asalto: "No sé en qué estaba pensando, fue una estupidez"

La noche del jueves la periodista Fernanda Hansen fue víctima de un violento asalto tras salir de un bar en la comuna de Ñuñoa. Estaba al interior de un vehículo Porsche junto a dos amigos cuando ocho personas los atacaron.

La locutora de Radio Universo confesó que al oponerse al asalto, "no sé en qué estaba pensando, pero fue una estupidez". En entrevista con LUN , la animadora dijo que los delincuentes eran menores de edad. "Comenzaron a gritar pasa las llaves y yo solo atiné a correr. Me equivoqué porque debí ir hacia el bar, pero me fui para otro lado, creo que de nerviosa no me fijé".

Cuando huyó tres de los delincuentes la siguieron. "(...)".

Hansen dice que el asalto fue "súper violento" pero que afortunadamente a ninguno de los tres les pasó algo grave. Finalmente"Uno sabe que no es la única víctima porque es algo que pasa seguido"