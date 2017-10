El Gobierno español pide al líder catalán que no haga algo "irreversible"

Madrid, 10 oct (EFE).- El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, hizo hoy un llamamiento a la "sensatez" del jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, al que pidió que no haga algo "irreversible", horas antes de que acuda al Parlamento regional con la hipótesis de que declare la independencia.

Puigdemont comparecerá ante los diputados autonómicos catalanes a partir de las 16.00 horas GMT después de que el 1 de octubre se celebrara en la región una votación ilegal independentista y cuyos resultados quiere hacer efectivos.

Desde la política y el ámbito empresarial se han incrementado en los últimos días los llamamientos a Puigdemont para que abandone su proyecto de declarar unilateralmente la independencia y en la mañana de hoy se unió el portavoz del Ejecutivo español.

"Es el momento de reflexionar. Quiero pedirle al señor Puigdemont que no haga nada irreversible, que no emprenda ningún camino que no tenga vuelta, que no lleve a cabo ninguna declaración unilateral de independencia, que vuelva a la legalidad, que vuelva al diálogo en el Parlamento de Cataluña", dijo Méndez de Vigo a los periodistas.

En Barcelona el Gabinete catalán se reunió horas antes de la sesión en el Parlamento regional y, a su término, el consejero de Presidencia, Jordi Turull, eludió anticipar qué propuesta hará Puigdemont dentro de unas horas.

Sí aseguró que el Gobierno regional está "absolutamente cohesionado" en torno a la declaración que hará Puigdemont pero evitó dar pistas sobre su discurso.