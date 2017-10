Las chicas de “Riverdale” adelantaron segunda temporada que se estrena mañana

Mañana se estrena la segunda temporada de “Riverdale”, la adaptación televisiva del cómic “Archie” por Warner Channel y las protagonistas de este fenómeno televisivo adolescente, Lili Reinhart (21) y Camila Mendes (23) adelantaron a Hoyxhoy qué esperar de la nueva entrega."Betty" y "Verónica" muestran un perfil diferente al de los personajes del clásico cómic que fue editado por primera vez en 1939.“Creo que es refrescante ver esta nueva generación en la televisión, en la que las mujeres son amigas entre ellas. Betty y Veronica no son enemigas ni están peleando por un chico”, reflexiona Lili Reinhart, cuya versión de Betty Cooper tiene que lidiar con problemas más bien densos, como una madre excesivamente controladora y la presión de cumplir con las expectativas que recaen sobre ella, como ser “la chica perfecta”.“Nuestro programa muestra una mirada un poco más moderna en las relaciones femeninas, en el sentido de que las chicas pueden formar dúos poderosos. Las chicas pueden tomarse el mundo juntas y no siempre tienen que estar peleando por un hombre”, agrega desde el set donde se graba la segunda temporada de la serie en jornadas maratónicas.Con más de siete décadas de existencia, “Archie” ha marcado a varias generaciones de los seguidores de la historieta, que han mirado con atención cómo fueron llevados los personajes a la televisión.Reinhart, cuenta que muchas veces ha recibido comentarios como: “No eres la Betty con la que crecí”. “Y yo les digo: ‘no, eso sería bastante aburrido’. Así que estoy contenta de que Betty no sea la niña buena, porque no hay mucha profundidad en eso”.Lee la entrevista completa pinchando aquí