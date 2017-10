Actor de "Malcolm in the middle" sufre enfermedad que le hizo olvidar la serie

El protagonista de la serie Malcolm in the middle, Frankie Muniz (31) confesó que sufre pequeños infartos y derrames cerebrales que le han hecho olvidar su participación en la famosa serie, que terminó hace ya 10 años."La verdad es que no recuerdo mucho de mi tiempo en Malcolm, hasta el punto de que cuando me veo siento que no soy yo. Me entristece un poco no acordarme de estas cosas, a pesar de que de vez en cuando ciertas imágenes aparecen en mi cabeza", contó en un adelanto de "Dancing with the stars", donde está participando.Muniz comenzpó con este problema en 2012 y según su testimonio, ha logrado salir adelante gracias al apoyo de su novia y de su padre en la serie, Bryan Cranston ("Breaking bad")."¿Qué es lo próximo que vas a ser, un astronauta? Pase lo que pase, todo lo que ha hecho siempre será parte de su propia experiencia. Y mi trabajo es decirle que tiene mucho que recordar de 'Malcom in the Middle'", contó Cranston.