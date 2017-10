Los hijos de Ashton Kutcher y Mila Kunis dejarán de recibir regalos de Navidad

Los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis tomaron una importante decisión respecto a la crianza de sus hijos.

A pesar de contar con los recursos económicos para darles a Wyatt y a Dimitri lo que deseen, la pareja quiere inculcarles el valor de las cosas. Por eso a partir de esta Navidad los niños dejarán de recibir regalos.

"Les dijimos a nuestros padres: 'Les pedimos, por favor, que si quieren regalarles algo, escojan solo una cosa'. Nosotros queremos hacer una donación, al Hospital de Niños, o a un refugio o a donde sea. Esa es nuestra nueva tradición", contó Kunis a Entertainment Today.

"Ahora mismo, ya no les compramos regalos a los niños. Pero esta regla la llevaremos a cabo por primera vez este año porque antes ellos eran muy pequeños y no importaba. Las últimas Navidades, Wyatt solo tenía 2 años y era demasiado pronto. Nosotros no les dimos nada, fueron sus abuelos. Los niños ya no valoran lo que es tener un regalo. Ni siquiera saben qué esperan; solo quieren que les den cosas", agregó.