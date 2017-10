La apuesta de Daniel Valenzuela y Yamila Reyna: si Chile clasifica al Mundial, se van a vivir juntos

La posible clasificación de la Roja al Mundial de Rusia 2018 mantiene expectantes a los chilenos, y varios comenzaron a hacer apuestas. Uno de ellos fue el animador Daniel Valenzuela, quien vinculó los resultados de la selección con un paso importante que daría con su pareja, la actriz argentina Yamila Reyna.

Ambos aparecieron en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, donde se habló de la idea que surgió en medio de la definición por los últimos cupos para ir a la cita mundialista.

La apuesta, según lo señalado por el animador Lucho Jara, decía que "Chile va al Mundial y se van a vivir juntos. Si Argentina va al Mundial, y Chile no va, no se van a vivir juntos".

Valenzuela explicó que todo va en serio, afirmando que "lo que pasa es que vivir juntos va a pasar más temprano que tarde. Pero hoy día, esto puede agilizar el proceso".

"Tampoco te va a costar tan barato. Que Chile gane. Le deseo lo mejor a los chilenos. Pero también quiero que gane mi país. No es ‘entonces me voy a vivir con vos’. No, papito. La convivencia va a venir con algo más", le respondió Yamila.

Luego de un diálogo sobre el avance de la relación, donde la actriz afirmó que no está preocupada de los detalles románticos, aunque sí buscaba un "compromiso" con su novio.

"Pero yo tengo detalles. Yo sé que las mujeres les gustan. Yo soy un poco más pudoroso. Pero eso va a llegar. Y sobre todo hoy, que Chile va a quedar en el Mundial y Argentina afuera", sentenció Valenzuela.