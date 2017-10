Marcelo Marocchino se defendió de las críticas por sacar a pasear a su bebé recién nacida

El modelo Marcelo Marocchino se defendió de las críticas por haber sacado a pasear a su hija recién nacida. Chiara Marocchino, hija también de la argentina Magui Benet, nació hace sólo 12 días y el italiano salió a comer con la pequeña a un restaurante en un día soleado.

Sin dudarlo compartió una imagen en su Instagram, donde algunas usuarias dijeron que era demasiado pronto para que la bebé estuviera en lugares públicos y concurridos.

"Igual evita exponer mucho a la bebé, cada uno hace Lo que quiere con sus hijos, pero es muy pequeña aún tu bebé recuerda que ellos recién a los dos meses de edad tienen su primera vacuna de protección ante bacterias y enfermedades", decía uno de los comentarios.

El papá primerizo no se quedó callado y respondió a los comentarios: "¿Esto lo dices tú o te lo dijo algún profesional? ¡Mi médico me dijo que no había problema y mi mamá a mí me saco a la calle después 3 días! Saludos”.