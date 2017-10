Mayte Rodríguez negó estar embarazada

La actriz y polola de Alexis Sánchez Mayte Rodríguez , negó que esté embarazada, tal como insinuó Daniela Aránguiz en Maldita Moda El rumor comenzó en ese programa cuando Fran García-Huidobro preguntó directamente: "¿Mayte está embarazada? alguien dijo, esta vez no fui yo, a mí no se me ocurrió la idea", a lo que la esposa del Mago Valdivia respondió: "Por algo la presentaron en público, digo yo poh, no sé. A Alexis Sánchez nunca se le había conocido una novia chilena", dijo y después fue captada susurrandoSin embargo hoy el periodista de Muy Buenos Días Luis Sandoval , se comunicó con ella: "Mayte me dijo, 'te autorizo para que lo digas en tu matinal' (...) Lo que me dijo es que no está embarazada y que tampoco iba a estar desmientiendo o confirmando la información de algunos panelistas (...)".