"China" Suárez por Benjamín Vicuña: "Estoy convencida que podemos pasar juntos el resto de nuestras vidas"

La actriz argentina Eugenia "China" Suárez se refirió a su relación con Benjamín Vicuña, con quien espera un hijo.

En entrevista con la revista Gente , la joven de 25 años sostuvo que el chileno es el amor de su vida, por lo que decidieron formar una familia.

"Me escucha, es romántico. "Benja me dio la estabilidad que nunca tuve. Una vez una amiga me dijo: 'Tienes que encontrar un hombre que ame con locura a su mamá, porque eso se va a reflejar en cómo te trate el día de mañana'. Es el caso de Benjamín, que le da a su madre un lugar increíble, la admira, la quiere, la cuida. Y así es conmigo. Él es todo lo que necesito: estoy convencida de que podemos pasar juntos el resto de nuestras vidas", dijo.

Suárez comentó que en el pasado no pensó en casarse, "pero cuando lo encontré a Benja, los dos decíamos: 'Contigo sí podría casarme'. Me encanta la familia tradicional, aunque en la vida uno no hace siempre lo que quiere, sino lo que puede. Mientras mi hija esté feliz, yo también lo soy. Un día me di cuenta de que me gustaría pasar toda la vida con él".