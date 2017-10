Kathy Salosny volvió a "Mucho Gusto" y habló sobre su accidente doméstico

La animadora Kathy Salosny reapareció este miércoles en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, donde habló sobre el accidente doméstico que la dejó fuera de pantalla por unos 40 días.

La conductora, quien llegó al estudio con una bota ortopedica que reflejaba que aún estaba en su proceso de recuperación, narró algunos detalles de la caída que sufrió en Tunquén, cuando se tropezó con uno de sus perros.

Salosny afirmó que pese al dolor de la caída no le tomó más importancia. "Al día siguiente cuando despierto, me levanto y de partida el pie… yo era la mujer elefante. Me ve José Antonio Neme y me dice ‘¿qué te pasó?’, ‘me saqué la crestra’. Y cuando voy a comer un huevo y masqué, el dolor fue del terror", contó.

“Finalmente, me quebré el hueso del cóndilo facial completo, de la articulación que es el más delgado, y se me desplazó la mandíbula dos centímetros. Y me fracturé dos dedos del pie”, señaló la animadora.

Kathy reconoció que uno de sus temores fue la cirugía a la que se iba a someter por la fractura en la mandíbula, ya que creyó que podría sufrir una parálisis facial.

Luego de la operación, Salosny contó que miró el programa durante su ausencia y agradeció el cariño de la gente que se preocupó por su estado de salud.