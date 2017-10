Hugo Valencia lloró al hablar de su relación con su ex pareja

Un emotivo relato fue el que entregó durante esta mañana el periodista Hugo Valencia, quien lloró en pantalla al hablar de su relación con su ex pareja durante un experimento social realizado por el matinal "Bienvenidos" de Canal 13 (mira el momento aquí ).

El panelista reconoció que pese al quiebre, ocurrido hace dos años, aún mantiene un dolor emocional que no ha podido superar. "Yo terminé la relación hace como dos años, pero nuestra relación emocional no ha terminado (…) Siento tanto el cariño, la preocupación, la incondicionalidad, que uno dice: ¿porqué no fue así los primeros cinco años?", contó.

"A mí me encantaría volver, es la persona más importante de mi vida. Es la primera en la que pienso en la mañana y en la última persona en la que pienso cuando me acuesto. Y yo de repente pienso en qué pasaría si él no estuviese y no sé qué haría", agregó.

En medio de las lágrimas, Valencia afirmó que intentó volver con aquella persona, pero "no resulta". "Estaba tan enamorado. Nunca me había sentido así (…) Hubo algo en particular que me destruyó y que no he podido superar", afirmó.