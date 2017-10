[VIDEOS] Actriz denunció acoso por parte de Ben Affleck

En medio de las revelaciones sobre las denuncias sobre acoso sexual del reconocido productor cinematográfico Harvey Weinstein , una nueva polémica se instaló luego que una actriz acusara a Ben Affleck de propasarse con ella.

Se trara de Hilarie Burton, reconocida por su participación en la serie "One Tree Hill", recordó un episodio ocurrido en 2003, cuando ella animaba el programa de MTV "Total Request Live". Cuando oficiaba de entrevistadora, el intérprete de "Batman" le tocó un pecho, en un registro que fue grabado y que ella misma viralizó.

"Chicas, estoy impresionada por su valentía. Entonces yo me tuve que reír para no llorar. Les mando mucho amor", señaló Burton ante las denuncias recientemente conocidas en Hollywood.

Affleck, viendo la reaparición de esta situación de acoso, le pidió perdón a la afectada. "Actué de manera inapropiada con la Señorita Burton y pido disculpas sinceramente", expresó.

Pero en medio de esta acusación surgió otro video del año 2004, donde el actor también se propasó con la reportera canadiense Anne-Marie Losique, a quien obligó a sentarse encima suyo, para luego hacerle comentarios sobre su físico.

Aparte de estas denuncias, la estrella de cine mantuvo otro conflicto, esta vez con su colega Rose McGowan, una de las víctimas de Weinseint, quien lo trató de "mentiroso" por supuestamente desconocer los episodios de abusos del productor.

