Polémica por actor de Game of Thrones bromeando sobre "violar bellas mujeres"

Un video de 2011 de un panel de Game Of Thrones en la Comic Con de San Diego, fue reflotado ayer, en el cual el actor Jason Momoa, quien interpretaba al personaje de Khal Drogo, aseguró que le gustaba participar de la serie pues podía "violar bellas mujeres".

Momoa, quien además será el protagonista de la cinta "Aquaman", abordaba planteó que "desde que la ciencia ficción y la fantasía llegaron a ser un género, hay muchas cosas que se pueden realizar... como violar bellas mujeres" informó diario Metro.

El momento, además muestra cómo los actores Kit Harrington (Jon Snow) y Lena Headey (Cersei Lannister) se llevan la mano al rostro reprobando los dichos de Momoa.

tw: rape



a horrific clip of jason momoa saying he loved working on #gameofthrones bc he "got to rape beautiful women." men are trash. pic.twitter.com/K2RBmsWEt6