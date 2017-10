Una modelo denunció amenazas por no depilarse las piernas

Una modelo sueca denunció que ha recibido amenazas de violación por no depilarse las piernas en una campaña de Adidas.

Arvida Byström escribió en Instagram: "Mi foto en la campaña @adidasoriginals Superstar recibió la semana pasada muchos comentarios desagradables. Hice mi trabajo de una forma competente y me sentí cómoda en mi cuerpo, pero hay quien no está conforme con un poco de vello en las piernas. Literalmente me han enviado mensajes con amenazas de violarme. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería existir en el mundo sin poseer los privilegios que tengo. Mando mucho amor y traten de recordar que no todos tenemos las mismas experiencias sobre lo que significa ser persona. Gracias por todo el amor, también recibí mucho".

En la campaña, Byström defiende su postura y habla sobre la femineidad. "Cualquiera puede ser femenino y creo que en la sociedad de hoy la gente está muy asustado por eso".

La joven de 26 años lleva años reivindicando el vello corporal femenino y en sus redes sociales también presume de su celulitis, granos y moratones.