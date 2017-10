Nació el hijo de Maly Jorquiera y Sergio Freire

La pareja de comediantes Maly Jorquiera y Sergio Freire anunciaron el nacimiento de su primer hijo A través de su cuenta de Instagram, el ex " Club de la Comedia " informó de la llegada de Lucas y agradeció las muestras de cariño."Amigas y amigos: Ya está con nosotros el joven Luquitas. Muchas gracias a todos por sus muestras de cariño, la mamita Maly Jorquiera agradece infinitamente la buena onda y preocupación que han tenido siempre, besos y abrazos de parte de los felices nuevos papis", escribió.La joven, parte del programa Milf de UCV, había declarado que "este es el niño más deseado del planeta" y por Instagram compartió todos los cuidados de su gestación. En las últimas semanas ya había contado que estaba cansada y ansiosa ya de que su hijo naciera.Maly contó en junio que ya habían intentado ser padres con Freire, sin éxito. "Hace como un año y medio que lo estábamos buscando. Tuvimos un embarazo y lo perdimos, de casi dos o tres meses. Decidimos no intentarlo más, porque quedamos súper traumados. En diciembre de 2016, dijimos: 'tratemos de nuevo, sin pensarlo', porque la vez anterior yo parecía loca. Entonces, este año, Sergio me dijo: 'intentémoslo otra vez, pero cálmate'. En enero ya quedé embarazada (...) nuestra felicidad es máxima".