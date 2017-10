Pampita respondió a China Suárez: "No me importa lo que digan de mí"

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain se refirió a los dichos de Eugenia "China" Suárez, actual pareja de su ex, el actor chileno Benjamín Vicuña, con quien se enfrentó tras un escandaloso episodio de infidelidad.

Hace algunos días la actriz habló en una entrevista a la revista Gente , donde reconoció que había quedado afectada con el conflicto, que se hizo mediático, lo que concluyó en una inexistente relación con Ardohain.

"No soy resentida ni rencorosa, pero te voy a responder algo que me decía mi papá: 'Lo más importante es irse con la conciencia tranquila'. En cualquier vínculo. No es mi prioridad, y la de Benjamín tampoco. El tiene su relación con la mamá de sus hijos, como debe ser. El trato es entre ellos; no veo por qué debiera entrar yo", señaló.

Pampita fue consultada por estos dichos y afirmó a "Este es el Show" que ya no estaba interesada en tratar temas vinculados con Suárez.

"Ya saben que no hablo de esa persona, no respondo nada, no me meto en esos temas. Me gusta hablar de mis trabajos, mi familia, mis hijos, la peli, no me gusta hablar de otra gente. No me importa lo que digan de mi, no me detengo con los demás, jamás hablaría de otra persona", expresó la modelo trasandina.

La ex de Vicuña, que la semana pasada fue invitada al programa "Primer Plano" de Chilevisión, afirmó que “en Chile dije que todo el amor que le den a mis hijos es bienvenido y el bienestar que quiero que tengan donde estén”.