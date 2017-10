[VIDEO] Camila Recabarren y su vínculo con Joaquín Méndez: "No me cierro a ninguna posibilidad"

22:11 La modelo confesó que aún habla con su ex pololo, asegurando que incluso se puso celosa de Daniela Castro.

La modelo Camila Recabarren afirmó que aún mantiene un fuerte vínculo con su ex pololo, el argentino Joaquín Méndez, y que sigue sintiendo algunas cosas por él pese a los meses que han pasado de su quiebre.

La pareja, que se formó en el reality "¿Volverías con tu ex?", finalizó en buenos términos y siguió con su amistad, según lo dicho por la propia ex Miss Chile en el matinal "Hola Chile". Sin embargo, algunas situaciones todavía muestran que siguen pasando cosas entre ellos.

Recabarren, quien la semana pasada había aprobado el coqueteo del trasandino con Valeria Ortega, reconoció que sintió celos de Daniela Castro, compañera de Joaquín en "Mucho Gusto". "Sentía muchas miraditas. A ella le mandé un mensaje suavecito, como diciendo aquí estoy yo. Marqu´pe terreno. Quizás fueron rollos míos", contó.

Por su presente con Méndez, Camila afirmó que ambos hablan con frecuencia, incluso de las personas que están conociendo desde que no están juntos, agregando que "somos amigos, pero no me cierro a ninguna posibilidad".

Luego, la modelo se lanzó contra Karol Lucero, a quien acusó de llevar a Joaquín por "el mal camino" al coquetear con varias mujeres.