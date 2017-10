Paula Bolatti prepara un show inspirado en la película "Striptease"

10:08 La modelo argentina dijo que la idea surgió luego de las críticas a su figura en Maldita Moda. "Me encanta Demi Moore, es muy sensual y tiene un físico espectacular que traté de copiar. Creo que lo he logrado", dijo sobre el espectáculo.

Luego de las críticas que recibió por sus curvas en el programa de Chilevisión “Maldita Moda”, la argentina Paula Bolatti, comenzó a preparar un show inspirado en la película “Striptease“, reveló la modelo en LUN.

“Yo no tengo problemas con mi cuerpo, no tengo pudor, me gusta mostrarme, lo disfruto, lo paso bien y me cuido harto”, dijo la trasandina.

Bolati reveló que para el espectáculo, esta entrenando casi a diario y que va seis veces a la semana al gimnasio. “Me encanta Demi Moore, es muy sensual y tiene un físico espectacular que traté de copiar. Creo que lo he logrado“.

La modelo dijo que como parte de su preparación dejó las papas fritas que consumía casi a diario y ha tomado clases de “Heels Performance”, “que es baile con tacos, ideal para este show”.

“El baile no tendrá caño, porque no en todos los escenarios hay y los suplimos con trucos. Lo del topless, aún no lo hemos definido, pero la idea es que sea un striptease como tiene que ser y que la gente se vaya contenta y feliz”.